MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
ABONE OL
22.05.2020 - 14:51 | | DHA

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Albayrak (25) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak ağır yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde götürülen Albayrak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Aynur Albayrak (44) ve Hikmet Albayrak (47) çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Albayrak için Büyükbeybağı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı. Cenaze namazına Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekli Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Albayrak ailesi katıldı. Cenaze namazının ardından Albayrak toprağa verildi.

 

Pakistan'da düşen yolcu uçağı evlerin üzerine çakıldı!Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarındaki evlerin üstüne çakılan uçakta, 107 kişi bulunuyordu. İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İzmir'deki çirkin provokasyonda flaş tutuklama kararı!

Son dakika... İzmir'deki çirkin provokasyonda flaş tutuklama kararı!

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

Sıradaki Haber