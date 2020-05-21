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21.05.2020 - 16:03 | | AA

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren uzman çavuş Mustafa Albayrak memleketine uğurlandı

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren uzman çavuş Mustafa Albayrak memleketine uğurlandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, dün mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetlerini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak yaşamını yitirdi. Mustafa Albayrak için bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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