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07.04.2020 - 11:03 | | DHA

Kaza yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Düzce’de, park halindeki araca çarpan kamyonet, kovalamaca sonucu durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Eren Mecit’in ehliyetine el konuldu, 5 bin 635 TL ceza kesildi.

Kaza yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Çay Mahallesi’nde gece saatlerinde Eren Mecit, yönetimindeki 34 BOR 987 plakalı kamyonet ile park yerinden çıkmaya çalışırken bir araca çarptı. Araç sürücüsünün şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kamyonetin plakasını belirledi.

Polis ekipleri, kamyonetiyle Ağa Mahallesi yönüne giden Eren Mecit'e dur ihtarında bulundu. Ancak Mecit, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Telsizden yapılan anons üzerine polis, güzergah üzerinde barikat kurup önlem aldı. Ancak Eren Macit, bu kez de kamyonetini polislerin üzerine sürerek barikatı aştı. TEM Otoyoluna girmeye çalışan kamyonet durdurularak, Eren Mecit yakalandı.

Gözaltına alınan Mecit'in yapılan kontrollerinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eren Mecit’in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 lira para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.

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