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04.10.2020 - 02:38 | | AA

Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaldırıma çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp gitti.

Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

PTT Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AFN 206 plakalı otomobil yola devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza yaptı Otomobilini bırakıp kaçtı

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