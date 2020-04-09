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09.04.2020 - 10:59 | | İHA

Kazada ağır yaralanan gençten acı haber!

Samsun'da meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan gençten acı haber!

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bulunduğu otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu Abdullah Kocaoğlu (24) ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Abdullah Kocaoğlu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abdullah Kocaoğlu yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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