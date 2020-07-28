Kazada yaralanan 17 asker taburcu oldu, ÅŸofÃ¶rlerin cenazeleri memleketlerine uÄŸurlandÄ±

Kaza, Karaman karayolu YapÄ±ntÄ± Mahallesi Sertavul mevkisi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼n saat 07.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Manisa-AlaÅŸehir'den Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taÅŸÄ±yan 6 otobÃ¼sten birinin freni boÅŸaldÄ±.

VirajdanÂ ÅŸarampole yuvarlanan otobÃ¼s, devrildi. Kazada 4 asker ÅŸehit olurken, 2 otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Åžehitler, yapÄ±lan tÃ¶renlerle memleketlerinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.



ÅžOFÃ–RLER MEMLEKETLERÄ°NE UÄžURLANDI



Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri Melih KÄ±zÄ±ltepe (27) ile SÃ¼leyman SavaÅŸ (49), Mersin Ãœniversitesi Adli TÄ±p Anabilim DalÄ±'nda yapÄ±lan otopsisinin ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketleri Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esine gÃ¶nderildi. Bekar olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen ÅŸofÃ¶rlerin, yarÄ±n topraÄŸa verilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.



17 ASKER TABURCU OLDU



Freni boÅŸalÄ±nca ÅŸarampole yuvarlanan otobÃ¼sten yaralÄ± olarak kurtulduktan sonra Mut Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan 15 asker, tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrÄ±ldÄ±. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gÃ¶ren 1 askerin daha taburcu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan askerlerden birinin taburcu olduÄŸu, diÄŸerinin ise yoÄŸun bakÄ±mda tedavisinin devam ettiÄŸi kaydedildi.Â 5 askerin Mersin Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde, 4Â askerin ise Mersin Åžehir Hastanesi'nde de tedavileri sÃ¼rÃ¼yor. Â

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