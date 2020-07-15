MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kazada yaralanan Eylem Emir, yaşam savaşını kaybetti
ABONE OL
15.07.2020 - 08:17 | | DHA

Kazada yaralanan Eylem Emir, yaşam savaşını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), 14 gün sonra, dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan Eylem Emir, yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fatmanur A. ve Eylem Emir Can Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylem Emir Can, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 14 gün komada yaşam savaşını sürdüren Can, dün yaşamını yitirdi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can'ın cenazesi, bugün Osmaniye Camisi'nde öğlende Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Milliyet'te Gündem (15 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz mesajları! En anlamlı, resimli, yeni 15 Temmuz mesajı ve sözleri....

    15 Temmuz mesajları! En anlamlı, resimli, yeni 15 Temmuz mesajı ve sözleri....

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son dakika... Malatya'da deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika... Malatya'da deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber