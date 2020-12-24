Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber

Bucak Devlet Hastanesinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Rumeysa'dan geriye sevenlerinin sosyal medyadaki üzüntü dolu dua ve paylaşımları kaldı.

Acılı annenin ise bir hafta önce yazdığı "Annem duy sesimi, bütün sevenlerin seni bekliyor kuzum, Allah seni bize bağışlasın yavrum içim yandı, kavruldu annem" sözleri yürekleri burktu.