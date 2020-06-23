Kazada yaralandı, bir gün sonra öldü

Kaza, 20 Haziran günü Davraz Mahallesi Doğan Kımıllı Caddesi ile 4028 Sokak'ın birleştiği yerde meydana geldi. İstanbul Ticaret Odası Şehir Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Ali Özdemir'in (58), kullandığı motosiklet, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 32 FB 159 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Özdemir, bir gün sonra hayatını kaybetti.