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11.02.2020 - 16:54 | | DHA

Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Meryem Merve Gökçe'nin (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi

Kaza, 6 Şubat Perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü Kenan Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başardı. Arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu'nun öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 4 gün tedavi gören Gökçe, yaşamını yitirdi.

Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, öğle saatlerinde Türlübaş Camii'ne getirildi. Genç öğretmenin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Nazmiye ve babası Mehmet Gökçe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, eğitimciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Nazıbey Yeniköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis uğraşacağım"Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.
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