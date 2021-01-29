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29.01.2021 - 18:43 | | DHA

Kazadan kurtuldu ama uçurumdan kurtulması kolay olmadı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, uçuruma sürüklendi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkıp, yola dönmeye zorlanınca gazetecilerden yardım aldı.

Kazadan kurtuldu ama uçurumdan kurtulması kolay olmadı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzurum-Artvin yolunun 2090 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan Mersin'e giden Ahmet Karabulut yönetimindeki 33 CVS 68 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak uçuruma sürüklendi. Kazada, şans eseri yara almadan kurtulan Karabulut, araçtan kendi imkanları ile çıktı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Ahmet Karabulut bir süre bekledikten sonra kendini toparladı ve yola çıkmak istedi. Karla kaplı tepede zaman zaman ayaklarının kayması sonucu güçlük yaşayan Karabulut'a gazeteciler yardım etti.

Kazadan kurtuldu ama uçurumdan kurtulması kolay olmadı


Büyük bir korku yaşayan evli ve iki çocuk babası Ahmet Karabulut, "Azerbaycan'dan Mersin'e gidiyordum. TIR boş, yolun buzlu olması nedeniyle araç bir anda kayıp kontrolümden çıktı ve şarampole gittik. Çok şükür bana bir şey olmadı. Ama çok korktum. Ben 52 yıllık şoförüm böyle bir şey görmedim. TIR bir kızak gibi kaydı" diye konuştu.

Kaza yerine gelen polis ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. 

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