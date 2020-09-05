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05.09.2020 - 20:33 | | AA

Kazadan sağ kurtuldular! İnip yürümeye başlayınca... Korkunç

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin yolun kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Kazadan sağ kurtuldular! İnip yürümeye başlayınca... Korkunç

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aslan (30) yönetimindeki 06 BJJ 908 plakalı kamyonet, Karabük-Ankara kara yolu Köyceğiz köyü yakınlarında kaza yaptı.

Kamyonetten inen sürücü ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarından yürümeye başladı.

Bu sırada Hakkı E. yönetimindeki 37 HE 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazadan sağ kurtuldular İnip yürümeye başlayınca... Korkunç

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin metrelerce sürüklediği ve istinat duvarı ile araç arasında sıkışan yayaların olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin enerji hattı değişimi işinde çalıştıkları öğrenildi.

Kazadan sağ kurtuldular İnip yürümeye başlayınca... Korkunç

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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