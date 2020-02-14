Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu BakÄ±rkÃ¶y istikametinde gece saatlerinde meydana geldi.



Ä°ddiaya gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilen 34 CRR 847 plakalÄ± otomobil, BakÄ±rkÃ¶y istikametine seyir halinde iken Ã‡evizlibaÄŸ'da Ã¶nce Ã¶nÃ¼nde giden Serkan SarÄ± yÃ¶netimindeki 34 JA 1592 plakalÄ± otomobile ardÄ±ndan da Ayhan G.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 ZY 7884 plakalÄ± hafif ticari araca Ã§arptÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar yardÄ±ma koÅŸarken durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Kaza esnasÄ±nda hafif ticari araÃ§ta bulunan AyÅŸegÃ¼l H. adlÄ± genÃ§ kÄ±z yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan AyÅŸegÃ¼l H. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AyÅŸegÃ¼l H.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Makas atarak ilerlerken kazaya neden olduÄŸu iddia edilen otomobilin ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ise olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme sonrasÄ±nda kazaya karÄ±ÅŸan hafif ticari araÃ§ ile otomobiller otoparka Ã§ekildi.Â

Polis kazayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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