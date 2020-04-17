Kazım Koyuncu kimdir, nereli? Kazım Koyuncu neden öldü, hastalığı neydi?

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

"Kazım Koyuncu nereli?" sorusu, onun hakkında en çok merak edilenlerden biri. Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 yılında doğdu. Müziğe ilk adımını henüz ortaokul 1. sınıftayken mandolin çalmaya başlayarak attı. Çocukluk dönemini Kemençeci Yaşar olarak bilinen Yaşar Turna ile beraber geçirdi ve ondan "Üstadım" diye bahsetti.

1980 yılında İstanbul'a taşınan Kazım Koyuncu, müzikle ilişkisini hiç kesmedi. 1992 yılına kadar amatör olarak ilgilendiği ve Laz müziğiyle rock müziği harmanlayarak oluşturduğu kendine has müzik tarzını ilk defa 1992 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı. Ali Elver ile beraber 'Dinmeyen' isimli özgün müzik grubunu kurdu.

Bu esnada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrenimini siyasi sebeplerden ötürü bırakmak zorunda kaldı.

1993 yılında ilk kez Lazca rock müzik yapacağı grubu 'Zuğaşi Berepe' (Denizin Çocukları) isimli müzik grubunu Mehmedali Barış Beşli ile beraber kurdu ve 1995’te 'Va Mişkunan' (Bilmiyoruz), 1998’de de 'İgzas (Gidiyor)' albümlerini çıkardı. 1999'da dağılan bu gruptan sonra Koyuncu, müzik kariyerine hep tek başına devam etti.

2001 yılında 'Gülbeyaz' adlı popüler televizyon dizisinin müziklerini yapan ve dizide ufak bir rol de alan sanatçı, geniş kitlelerce tanınmaya başlandı. 'Sultan Makamı' isimli başka bir dizinin de müziklerini yaptı.

Asıl büyük patlaması ise, Karadeniz müziğinin önemli isimleri olan Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin'le bir araya gelerek düzenledikleri 'Hey Gidi Karadeniz' konser serisi ve 2004 yılındaki solo albümü 'Hayde' ile oldu.

2004 senesinin sonlarında 33 yaşındayken akciğer kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başladı. Akciğerindeki kanser daha sonra testislerine yayıldı. 25 Haziran 2005'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kazım Koyuncu, çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıktı. Ölüm sebebinin de Çernobil faciasına bağlı olduğu anlaşıldı. Mezarı ise, Hopa'da doğduğu köy olan Pançol'dadır.

2014 yılında Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan 'Yağmur: Kıyamet Çiçeği' isimli bir film çekildi.