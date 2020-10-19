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19.10.2020 - 11:28 | | İHA

Keçileri için 34 meşe ağacını kesen çobana 12 bin lira ceza!

Bilecik'te toplam 4 hektarlık alanda bulunan 34 adet meşe ağacını keçilerine yedirmek amacıyla kesen ve suçüstü yakalanan çobana 12 bin TL ceza kesilirken, İnhisar Kaymakam Ali Açıkgöz, alanda yaptığı incelemede toplamda 502 ağacın kesildiği söyleyerek, "4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik. Sorumlular, adalet karşısında hesap verecekler" dedi.

Keçileri için 34 meşe ağacını kesen çobana 12 bin lira ceza!

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyünde Civan Sırtı Devlet Ormanında bazı çobanların, ağıllarının etrafındaki meşe ağaçlarının dallarını ve yapraklarını keçilere yedirmek için kestikleri ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnhisar Orman İşletme Şefliği personelleri ile beraber inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toplam 4 hektarlık alanda bulunan 502 adet meşe ağacının, keçilerine yedirmek amacıyla kesildiği ve kullanılamaz hale getirildiği tespit edildi. Orman muhafaza görevlileri tarafından suçüstü yakalanan ve 34 ağacın kesilmesinden sorumlu olan şahsa 12 bin TL para cezası kesilirken, 468 ağaç ile ilgili olarak ise 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

"SORUMLULAR, ADALET KARŞISINDA HESAP VERECEKLER"

Bilecik ilinde son 1 yılda meydana gelen orman yangınlarında toplam 6 hektar alanın yandığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz: "Burada 4 hektarlık alandaki 502 ağacın kasıtlı olarak yok edildiğini ve orman emvali olarak dahi kullanılamayacak vaziyette çürümeye terk edildiğini görünce yüreğimiz yandı. Bilecik'in tamamında meydana gelen yangınlarda 6 hektar alan zarar görürken, sadece bu alanda birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik. Sorumlular, adalet karşısında hesap verecekler" dedi.

Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.
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