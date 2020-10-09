09.10.2020 - 12:18 | | DHA
Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Nizip'in İstasyon Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 1 Ekim'de hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini kıyafetleri ile gizleyerek kablo çalan 2 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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