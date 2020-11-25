Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer'de yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkı, dünyada ender rastlanan bir güzelliği yaşıyor. Sahilde denize girip güneşlenenler, kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar keyfi yaşayabiliyor. Kemer'de 24 derece hava sıcaklığında denize girebilmek ve Torosların zirvesinde kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar içerisinde 3 derecelik havada dolaşabilmek yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimine sığdırılabiliyor.

'İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ'

İlçede sıcak havada denize giren bankacı Mehmet Hamdi Duru (30), "Kemer'de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Tahtalı'da kar varken, biz Ayışığı'nda denize girebiliyoruz. Öyle güzel bir olanak oluyor. Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde de denize giriyor insanlar. Ben yazı ve kışı böyle değerlendirirken, kısıtlamalar da varken özellikle spora verdim kendimi. Olanaklar o bakımdan çok iyi. Saklıkent'e gidiyoruz arkadaşlarla. Yavaş yavaş oradan da kar haberi aldık. Deniz suyu sıcaklığı normal. Nisan ayındaki sıcaklıklar gibi. Denizde yüzmek daha keyifli. Dışarısı daha soğuk ama deniz hala sıcak ve keyifli. Tahtalı'ya çıkmadım daha. Kar benim oturduğum yerden gözüküyor. Tepede kar manzarası oradan da buraya denize girmeye geliyorum ve güzel oluyor" dedi.

'PLAJDAN SONRA YARIM SAATTE KAR KEYFİNİ YAŞIYORLAR'

Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkılabilen Olympos Teleferik'in Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu da "İki gün önce Tahtalı Dağı'na yaklaşık 10- 15 santimlik kar yağışı gerçekleşti. Şu anda gördüğünüz üzere hava hala kapalı. Kar yağışı devam ediyor. Karın şiddetli bir şekilde yağmasını ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte 1,5- 2 metre kar yağışı eşliğinde misafirlerimizi ağırlayabilelim. Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kasım ayında kar yağışı başlar nisan sonuna kadar devam eder. Bu kış bir ilk yapacağız ve küçük bir projemiz var. Karı kullanarak kar pisti oluşturmayı düşünüyoruz ki çocuklu ailelerimiz burada, tesisimizde ayrıca eğlenebilsin. Yarın itibarıyla hava güneşli olacak. Bu şu anlama geliyor, Antalya için geçerli bu sadece iki mevsimi bir arada yaşayacağız. Kıyı şeridinde, sahilde insanlar denize girerken yarım saat sonra zirveye çıkıp Tahtalı Dağı'nda karın keyfini çıkarabiliyorlar" diye konuştu.