Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin yapılan üst aramalarında, kemerlerinin altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.