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30.04.2020 - 09:46 | | DHA

Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

Van'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin kemerleri altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar

 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin yapılan üst aramalarında, kemerlerinin altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

 

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