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06.07.2020 - 22:07 | | AA

Kemik parçaları bulundu! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kemik parçaları bulundu! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2016'nın Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından, Kahyaoğlu'nun kaybolmasıyla ilişkisi olduğu belirlenen Y.Ç. Kocaeli'de gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, Kayhaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden A.N.G. ile öldürdüklerini itiraf etti.

Y.Ç, maktulün cesedini parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini anlattı.

Bunun üzerine A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi.

Zanlıların gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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