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17.11.2020 - 07:00 | | Meltem Günay

Kendi bağırsağından mesane yapıldı

Mesane kanseri teşhisi konulan Naki Kayar, robotik cerrahiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Naki Kayar’a aynı operasyon çerçevesinde 55 santim bağırsak kullanılarak yeni bir mesane de yapıldı

Kendi bağırsağından mesane yapıldı
Meltem Günay

Emekli deniz astsubayı 60 yaşındaki Naki Kayar, geçtiğimiz Temmuz ayında idrarında kan görünce hemen bir hastaneye giderek ultrason çektirdi ve gerekli tahlilleri yaptırdı. Testlerin sonucunda mesanesinde bir kanser kitlesinin bulunduğunu ve tek çaresinin de ameliyat olduğunu öğrenen Kayar, Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda’ya başvurdu. Hastalığının ilk teşhisini duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Kayar, “Benim hayatta en korktuğum şey kanser olmaktı. Teşhis konulduktan sonra ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Prof. Dr. Canda’ya ulaşınca hemen robotik cerrahi yöntemiyle ameliyata karar verdik. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Yaşımdan ve birtakım rahatsızlıklarımdan dolayı komplikasyonlarım oldu ama bana çok yardımcı oldular. Şu aşamada idrar yapmaya yani yeni idrar keseme alışmaya çalışıyorum” dedi.

En yeni model

Naki Kayar’ın robotik cerrahiyle operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Erdem Canda da, “Hastamız robotik cerrahiyle ameliyat olmak ve yeni mesane yapılmasını istedi. Karın bölgesinde toplam 5 adet 1 cm’den küçük ve 1 adet 1.5 cm boyutunda kesiler yapılarak en yeni model robotik sistem ile robotik ameliyatımız gerçekleştirildi. Daha sonra yine robotik cerrahi ile 55 cm ince bağırsak kullanılarak yeni bir mesane yapıldı. Ameliyat sonrası dönemde yapılan tetkiklerinde vücudunda hiç kanser kalmadığı ve ek olarak kemoterapi almasına gerek olmadığı kararlaştırıldı” diye konuştu.

‘İyileşme daha hızlı’

Robotik olarak ince bağırsaktan yeni mesane yapılmasının ülkemizde oldukça nadir uygulanan bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem Canda, “Bu teknik daha az kanama ve komplikasyon oranlarına sahip olması, ameliyat sonrası iyileşmenin daha hızlı ve ameliyat sonrası bağırsak sorunlarının daha az olması, yapılan yeni mesanenin idrar depolama kapasitesi ve idrar tutma fonksiyonlarının çok daha iyi olması avantajlarına sahip. Ayrıca, karın bölgesinde ufak kesi yerleri olması nedeniyle yara yeri sorunları da çok daha az görülmekte” dedi. 

 

 

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