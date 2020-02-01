Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125.000 liralık soruyu gören yarışmacıya Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu soruldu. Peki Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 9. soruya yanıt vermeyen Eda adlı yarışmacı soruyu yanıtlamadı ve yarışmadan çekildi. Eda isimli yarışmacı 60 bin liranın sahibi oldu

Doğru yanıt Cezayir olacak