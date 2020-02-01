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01.02.2020 - 22:36 |

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin liralık soruyu gören yarışmacıya Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu soruldu. Arama motoru üzerinden araştırmalara başlayan izleyiciler Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125.000 liralık soruyu gören yarışmacıya Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusu soruldu. Peki Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 9. soruya yanıt vermeyen Eda adlı yarışmacı soruyu yanıtlamadı ve yarışmadan çekildi. Eda isimli yarışmacı 60 bin liranın sahibi oldu

Doğru yanıt Cezayir olacak

Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
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