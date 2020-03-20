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20.03.2020 - 17:30 | | DHA

Kendilerini bir anda yerde buldular!

Hatay'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kendilerini bir anda yerde buldular!

Kaza, öğleden sonra, Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi Şehit Osman Durmaz Caddesi'nde meydana geldi. 3 kişilik Suriyeli ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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