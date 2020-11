Kendimizi korumaya devam etmeliyiz

Her 2 kişiden biri aşı yaptırmaktan ya emin değil ya da aşıya karşı

“Nasıl kurtulacağız? Aşı ve/veya tedavi ile. Her üç kişiden ikisi gelecek yıl ortasından önce aşı bulunacağını düşünmüyor. Ancak aşı bulunduğunda da her iki kişiden biri aşı yaptırmaktan ya emin değil ya da aşıya karşı. Bu insanlar için öne çıkan aşı olmama gerekçesi ise yeni bir aşı olması nedeni ile yan etkilerinden korkmak. Yani aşı için neredeyse bir yıl daha bekleyeceğiz, aşı bulunduğunda da bazılarımız aşı yaptırmayacak. Bu yüzden daha bir süre daha kendimizi ve yakınlarımızı korumaya devam etmek zorundayız. İşte tam da bu noktada bir başka çarpıcı bulgu ile yüz yüze geliyoruz, yaklaşık her on kişiden üçü virüsün kendilerine bulaşmayacağından her nasılsa çok eminler!!! Daha önceki haftalardaki araştırmalarımızda da karşımıza çıkan bu grup büyük risk oluşturuyor. Umarım bu insanlar tedbirleri sıkı sıkı uyguladıkları için kendilerini güvende görüyorlardır. Her ne kadar günlük hasta sayısındaki gidişat onu göstermiyor olsa da böyle umut etmek istiyorum.”

Her dört kişiden birisi, artan vaka sayılarına rağmen koronavirüse yakalanmayacağına inanıyor

Soru: Aşağıdaki ifadeye katılım düzeyinizi belirtir misiniz? “KORONAVİRÜSE YAKALANACAĞIMI ZANNETMİYORUM.”

Aşı bulunması durumunda toplumun sadece yarısı aşı yaptırmayı düşünüyor

Soru: Koronavirüs için aşı bulunsa, aşı yaptırma eğiliminiz ne olur?

Her iki kişiden birisinin beklentisi aşının en geç gelecek yılın ortasında veya sonunda kullanıma hazır olması

Soru: Sizce koronavirüs aşısı en erken ne zaman kullanıma hazır olur?

Dünya Sağlık Örgütü 29 Ekim 2020 raporuna göre şu anda Koronavirüs için devam eden 45 klinik çalışma var, bunlar arasında 10’u piyasaya sunulmadan önceki Faz 3 aşamasına geçmiş durumunda. Diğer bir ifadeyle Faz 3’te olan 10 aşı, virüs karşısında ne kadar etkili olduğu ve yan etkileri daha kapsamlı bir hasta grubunda test ediliyor. Diğer yandan bu aşılarının başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmiyor. Bu konudaki tahminleri anlamak üzere araştırmamızda bireylere virüs aşısı ilk ne zaman kullanıma hazır olur diye sorduk. Buna göre, her iki kişiden birisi aşının 2021 yılı ortası veya sonunda kullanıma hazır olacağını düşünüyor (%47). Bu yıl içinde aşının hazır olmasına dair bir beklenti yok. Aşının gelecek seneden de ileri bir tarihte hazır olacağını düşünen bir kesim de var (%17). Umuyoruz, iyimserler kazanan taraf olur.

Aşıya dair en büyük endişe yeni aşı olmasından dolayı olası yan etkileri

Koronavirüs hastalığını ve dolayısıyla salgını sona erdirmek için en iyi umudumuz bir aşının bulunması. Sağlık kuruluşları aşının ciddi bir yan etkiye yol açmamasını, uzun süreli koruma sağlamasını ve 50 yaş üzeri kişilerin aşılara genellikle daha genç bireyler kadar yanıt vermemesi göz önüne alındığında aşının bu grup için de etkili olması gerekliliğini Koronavirüs aşı çalışmalarının önündeki zorluklar olarak tanımlanıyor. Aşı hazır olduğunda ilk kimlerin faydalanacağı henüz net değil, sağlık çalışanları ve riskli gruplara öncelik verilmesi daha yüksek olasılıklı. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişiminin nasıl olacağı da önemli bir konu. Bu tartışmalar devam ederken bireyler de aşı yaptırma veya yaptırmama konusunda bir taraf seçmeye başladı. Biz de bu dönem araştırmamızda bu konuyu ele aldık ve vatandaşlara koronavirüs için aşı bulunsa yaptırıp yaptırmayacaklarını sorduk. Ülkemizde vatandaşların yarısı aşı yaptırmayı düşünüyor. Kesinlikle veya muhtemelen aşı yaptırmam diyenlerin oranı %18. Geri kalan grubu ise kararsızlar oluşturuyor (%30). Aşı yaptırmama veya kararsız kalmanın gerekçesini sorguladığımızda öne çıkan endişenin yeni bir aşı olmasından ötürü olası yan etkileriyle ile ilişkili olduğunu görüyoruz (%58). Bu gerekçeyi, %14 ile aşının koruyucu olmayacağı veya etkisinin kısa süreli olacağı düşüncesi takip ediyor. Genel olarak aşı karşıtı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyleyenler ise %5 düzeyinde.