Doğru haber ve bilgi arayışında olalım.



Çağımızda iyi, kötü, doğru, yanlış sonsuz bilgiye anında erişebiliyoruz. Ancak yanlış haber ve bilginin sebep olacağı korku ve paniği önlemek için güvenilir, ciddi haber ve bilgi kaynaklarını bulup onlara sadık kalarak bilgi kirlenmesinin önüne geçebiliriz. Ayrıca olayların hızla değişip geliştiği zamanlarda her şeyi, her an takip etmek zorunda değiliz. Şöyle düşünelim, bölgemize bir fırtına, hortum geliyor olsa, bir an önce bilgi sahibi olmak isteriz. Ama virüs salgını fırtına, hortum gibi anlık bir süreç olmadığından, sürekli olarak kendimizi çaresiz hissettirecek haberlere maruz bırakılıyoruz demektir. Kendimizi her küçük ayrıntıyı bilmemize gerek olmadığına ikna edelim ve bu belirsizlik içinde rahat olmaya çalışalım.



Haberlere ve sosyal medyaya sınır koyalım.



Özellikle biz ve sevdiklerimiz söz konusu olunca bilgi edinme çabamız gayet anlaşılabilir. Ancak sürekli olarak üzücü medya haberlerini izlemek, dinlemek, okumak, gereksiz yere endişe ve huzursuzluğumuzu artırır. Sosyal medyaya - ne denli zor olursa olsun - biraz ara verip uzaklaşalım. Yaşamımızdaki daha pozitif şeylere, kontrol edebileceğimiz etkinliklere odaklanalım.

Kendimizin dışına çıkarak düşünelim.

Aksiyona geçmek anksiyeteleri hafifletir; salgın nedeniyle bizden daha zor durumlarda olanlara neler yapabileceğimizi düşünelim. Sağlık sektörünün her kademedeki çalışanlarını, hizmet sektöründekileri, lokantalarda çalışanları, eczacıları, market çalışanlarını vs... Onlar toplumdaki diğer bireylere göre orantısız bir şekilde tehlike altında olup, özel yaşamları da yine orantısız bir şekilde felce uğramış şekilde devam etmekte. Bizim, toplumdaki diğer bireylerle birlikte, bu kişilere nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmemiz çok önemli.

Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki virüsün yayılmasını önlemek amacıyla konulan kısıtlamalar, tedbirler sadece birey olarak bizim için değil; tüm toplumu ve hassas demografiyi korumak amacıyla getiriliyor.



Nitekim, biz de kendi kısır döngülü düşüncelerimizin dışına çıkarak, odak noktamızı değiştirerek, genişleterek yani kendi korku ve endişelerimizden uzaklaşıp, etrafa daha geniş açıyla bakıp verebileceğimiz katkı düzeyinde zihin jimnastiği yaparsak bunun faydalarını dış odak noktalarımız kadar kendimiz de görürüz. Kendi soyut korkularımızdan uzaklaşıp, durumun gerçek etkilerini görebilme gücüne kavuşuruz.



Destek arayalım ama akıllıca.



Virüsten enfekte olanların en son sayısını veya önlemleri tartışmak üzere bir arkadaşımıza koşup, etrafta yankı dalgaları oluşturmayalım. Özellikle kendimizi olayların altında eziliyor gibi hissediyorsak, aynı duygular içindeki birine yönelmeyelim. Olayları bizden farklı şekilde algılayıp ele alan biri veya birilerini arayalım.



Eğer düşünce ve duygularımızı kontrol edemediğimizi düşünüyorsak, profesyonel yardıma yönelebiliriz.

Temel gereksinimlerimize dikkat edelim.

Özet olarak, coronavirüse orantısız bir şekilde odaklanarak, zihinsel enerji ve zamanımızı gerektiğinden fazla harcayıp, her gün kendimizi iyi ve sağlıklı hissetmemizi etkileyecek eylemleri unutma noktasına gelmeyelim. Tam tersine, bu zorlu süreçte temel sağlık gereksinimlerimize daha da önem verip, zaman ayırmamız gerekiyor.



Şu noktalara dikkat edelim



Yeterli, kaliteli uyku uyuyalım.



Sağlıklı, kuvvetli besinler alalım.

Mümkün olduğunca tenha yerlerde açık havadan faydalanalım; mümkün değilse evi sık sık havalandıralım, pencerelerden temiz havayı ciğerlerimize çekelim.



Muntazaman hafif veya orta veya daha ağır egzersizler yapalım.



Strese karşı huzur bulabilmek için derin nefes egzersizleri uygulayalım. Örneğin sabah akşam beşer kez şunu yapalım: rahat bir koltukta gözlerimizi kapayıp, burundan hava alalım, beşe kadar sayarak havayı içimizde tutalım, sonra yavaş yavaş havayı ağızımızdan dışarı verelim. Bu son derece basit egzersiz içinde olduğumuz ana odaklanmamıza yardım edip, zihnimizin karanlık ve özellikle bilinmeyenlerden uzak durmasını sağlayacaktır.