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14.09.2020 - 08:30 | | AA / İHA

Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı.

Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yaşayan Burhan D'nin (48) eşleriyle boşanma aşamasında olan çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı ve evliliklerini kurtarabileceğini vadederek bu kadınlardan hem para aldığı hemde vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülüyor.

Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

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Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

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