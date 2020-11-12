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12.11.2020 - 10:23 | | DHA

Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A., birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konya Seydişehir Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A. (50), kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A.(17) ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi. 

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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