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27.03.2020 - 13:18 | | DHA

Kereste fabrikasında korkunç olay! Kolu koptu

Burdur'un Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kereste fabrikasında çalışan Birgül Altındal'ın (37) makineye kaptırdığı sağ kolu koptu. Ameliyata alınan Altındal'ın kolunun, parçalandığı için yerine dikilemediği öğrenildi.

Kereste fabrikasında korkunç olay! Kolu koptu

Olay, Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir kereste fabrikasında çalışan Birgül Altındal, sağ kolunu makineye kaptırdı. Kolu parçalanarak kopan Birgül Altındal, mesai arkadaşları tarafından makineden kurtarıldı. Çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Altındal, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Birgül Altındal'ın kolunun, parçalandığı için yerine dikilemediği belirtildi. Altındal'ın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

 

 

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