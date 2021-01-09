Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü

Toroslar Mahallesi'ndeki bir atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kerestelerin tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın atölyede maddi hasara yol açtı
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.