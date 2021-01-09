MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü
ABONE OL
09.01.2021 - 00:00 | | AA

Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan kereste atölyesinde maddi hasar oluştu.

Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü

Toroslar Mahallesi'ndeki bir atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kerestelerin tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı

Kereste fabrikasında yangın Küle döndü


İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın atölyede maddi hasara yol açtı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü

Kereste fabrikasında yangın! Küle döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet