SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, Kerimcan Durmaz'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± kendi hesabÄ±nÄ±n hikaye kÄ±smÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilerek, "HiÃ§bir ÅŸekilde kabulÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n olmayacak tarzda, toplumumuzun yaÅŸlÄ± kesimine karÅŸÄ± hakaretler iÃ§eren, onlara karÅŸÄ± toplumumuzun yaÅŸlÄ± kesimine karÅŸÄ± hakaretler iÃ§eren, onlara karÅŸÄ± toplumun diÄŸer bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ provoke eden bir video paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. Instagram'da Ã¶zellikle genÃ§ nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Ã¼Ã§ milyondan fazla takipÃ§isi olan ve daha Ã¶nce de mÃ¼stehcen paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, ancak Durmaz'Ä±n eylemlerine pervasÄ±zca devam ettiÄŸi belirtilen dilekÃ§ede, Kovid-19 salgÄ±nÄ± sebebiyle devlet tarafÄ±ndan 60 yaÅŸ ve Ã¼zeri nÃ¼fus Ã¶lÃ¼m tehlikesi altÄ±nda olduÄŸundan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± devlet tarafÄ±ndan getirildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. Bu kÄ±sÄ±tlamaya raÄŸmen zaman zaman bazÄ± yaÅŸlÄ± insanlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve bazÄ± genÃ§ler tarafÄ±ndan saygÄ± kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± tarzda yaÅŸlÄ± insanlarÄ±n uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bunun da toplumun tÃ¼m kesimlerinde tepki Ã§ektiÄŸi vurgulandÄ±.Â

DilekÃ§ede, Kerimcan Durmaz'Ä±n terbiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸar ÅŸekilde, sÃ¶zler sarf ettiÄŸi ve ardÄ±ndan aracÄ±nÄ±n yanÄ±nda cinsel motifler taÅŸÄ±yan birtakÄ±m hareketler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de kaydedildi.Â

"YAÅžLI NÃœFUSA KARÅžI GENÃ‡ NÃœFUSU KÄ°N VE DÃœÅžMANLIÄžA TAHRÄ°K ETTÄ°"

DilekÃ§ede, "ÅžÃ¼phelinin toplumumuzdaki yaÅŸlÄ± nÃ¼fusa karÅŸÄ± genÃ§ nÃ¼fusu kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸinin apaÃ§Ä±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, daha Ã¶nce genÃ§ nÃ¼fusun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan yaÅŸlÄ±lara karÅŸÄ± birtakÄ±m uygunsuz tepkiler verildiÄŸi ve bunun televizyonda haberlere dahi konu olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin de sÃ¶z konusu olduÄŸu" ifade edildi. Kerimcan Durmaz hakkÄ±nda TCK'nin 216/1.maddesinde yer alan "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik suÃ§undan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±larak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.