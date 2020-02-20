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20.02.2020 - 03:23 | | DHA

Keserli dehşet! Yaralılar var

Karabük'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.yi (58) keserle yaraladı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Keserli dehşet! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde Karabük Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Hakkı B. ve Zekiye B., aralarında husumet bulunan Yılmaz Ç. ile tartışmaya başladı. Yılmaz Ç., iddiaya göre eline geçirdiği keser ile Hakkı B. ve Zekiye B.ye saldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. aldığı darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hakkı B. ve Zekiye B.yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. tedaviye alındı.

Polis, Yılmaz Ç.yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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