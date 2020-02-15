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15.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kesik baş cinayeti aydınlatıldı: Evlenemediği kadını öldürüp intihar etti

Ankara Çankaya’nın İmrahor Deresi mevkisinde 9 Şubat’ta bir vatandaş, derisi yüzülmüş bir insan başı gördü. Olay yerine gelen polisler, cinayete kurban giden kadının vücudunu 600 metre uzakta buldu.

Kesik baş cinayeti aydınlatıldı: Evlenemediği kadını öldürüp intihar etti

Ekipler, olay yerinde buldukları bıçakta ve cesedin porselen dişlerinde yaptıkları çalışmayla öldürülen kişinin, ailesince kaybolduğu bildirilen Melahat Ayhan (58) olduğunu belirledi. Sağ kolu olmayan ceset Ayhan’ın oğlu tarafından da teşhis edildi. Polisler, yıllar önce Melahat Ayhan ile evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen akrabası Mehmet Köse’nin (58) izine ulaştı. Mamak’ta oturan Mehmet Köse’yi gözaltına almak için 10 Şubat’ta adrese giden polisler, katil zanlısının da cesediyle karşılaştı. Köse’nin kendini astığı belirlendi. Köse ile Ayhan’ın başka kişilerle evlendikleri halde görüştükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse’nin Ayhan’ı öldürerüp, intihar ettiği öğrenildi.

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