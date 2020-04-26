Keşiş Ne Demek? Tdk'ya Göre Keşişhane Ve Keşiş Hayatı Ne Demektir?

Keşiş kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Türkçe içerisinde de kullanılabilecek sözcüklerden biridir. Anlamı ise ‘rahip’ olarak bilinir. Daha çok kendini dış dünyayı kapatmış ve ruhani dünya ile bağlantı kuran kişiler olarak da dile getirmek mümkün.

Keşiş Ne Demek?

Keşiş kelimesi farklı anlamları üzerinden ele alınarak anlatılacak sözcüklerden biridir.

- Rahip,

- Maddi dünyadan kendini ayrıştırmış kişi,

- Ermeni papazı,

Bu gibi farklı anlamları üzerinden farklı anlamları ile beraber tek başına ya da cümle içinde kullanmak mümkün.

TDK'ya Göre Keşişhane ve Keşiş Hayatı Ne Demektir?

TDK’ya göre keşişhane kelimesi ‘keşişlerin yaşadığı yer ve manastır.’ olarak bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen uzaklaşmış ve iç dünyalarına dönerek keşişlerin yaşadıkları yer olarak tabir edilebilir.

En çok merak edilen kelime gruplarından biri de keşiş hayatı olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumuna göre keşiş hayatı ise ‘Her şeyden elini ayağını çekerek yalnız başına yaşamak’ anlamı üzerinden ele alınmış durumda. Daha çok rahiplerin ya da fani dünyadan kendini ayırmak isteyen kişilerin manastırda sade bir yaşama dönmeleri olarak da ifade etmek mümkün.