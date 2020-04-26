'Keşke ben ölseydim kızım yaşayacaktı'

Babası tarafından hortumla dövülerek öldürülen 10 yaşındaki Ceylan Aslan’ın annesi Rukiye Mat, kocası tahliye edilmeseydi kızının yaşayacağını söyledi. Gözüyaşlı anne Milliyet’e konuştu: “O cani boynuma makas, kafama tornavida sapladı. Ama 5.5 ayda serbest kaldı. Hâkime hanım dalga geçer gibi, ‘Sen evine git kocan da saat 15.00 gibi evde olur’ diyerek onu tahliye etti. O gün adalet sağlansaydı, benim kızım hayatta olacaktı. Keşke o gün ben ölseydim. Bu cani hapiste olacak Ceylan da yaşayacaktı.”

Gaziantep’te yaşayan 33 yaşındaki Müslüm Aslan, bir yıl önce eşi Rukiye Mat’ı bıçakladığı için hapse girdi. Ancak beş ayda tahliye oldu.

‘Yollamaz olsaydım’

Üç çocuğunu bir süreliğine yanına alan Aslan, 10 yaşındaki kızı Ceylan’ı kardeşlerinin gözü önünde hortumla dövdü. Küçük kız aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılırken, cani baba olay yerinden kaçtı. Ceylan ise aldığı darbeler sonucu yaşama sadece dört gün tutunabildi. Küçük kız hayatını kaybederken, cani baba yakalandı ve tutuklandı. Acılı anne Rukiye Mat (31), cani babanın nasıl serbest kaldığını ve sonrasında yaşananları Milliyet’e anlattı:

“O cani adam hapisten çıktığında çocuklarını görmek istedi. Ama ben izin vermedim. Aile büyükleri ısrar edince, ‘Tamam’ dedim. İki günlüğüne alacaktı ama iki gün sonra geri getirmedi çocuklarımı. Şikâyetçi oldum. Polisler aracılığıyla çocuklarımı alabildim. Epey zaman sonra aileme yeniden çocuklarını görmek istediğini söylemiş. Ağabeyime, ‘Söz, bir sıkıntı olmayacak, tek istediğim çocuklarımı görmek’ demiş. Kaldığı evin adresini ağabeyime atmış. Güvenlerini kazanmış. Ben sıcak bakmadım ancak çok ısrarcı olunca iyi niyetimle ‘Babalarıdır’ düşüncesiyle çocuklarımı yolladım. Yollamaz olaydım. Yine aynısını yaptı, bir süre sonra ev adresini değiştirdi. Çocuklarımı benden kaçırdı. Karakola gittim. Polisler, ‘Adres yoksa biz bir şey yapmayız’ deyip gönderdi. Belli bir süre sonra da bu olay yaşandı.”

“O caninin beni bıçakladıktan sonra serbest bırakılmasına da karşı geldim. Çünkü benim üzerimde kesici adalet kullandı. Boynuma makas, kafama tornavida sapladı ve bütün bunlar raporlarda mevcut. Hepsi mahkemeye sunuldu. Hâkimin elinin altındaydı. Son mahkemede serbest bırakıldığı gün hâkime hanıma, ‘Bırakıyor musunuz?’ diye sordum.

Hâkime hanım dalga geçer gibi ‘Evet biz kendisini serbest bıraktık, eve git. Kocan da 15.00 gibi evde olur’ dedi. Böyle canilerin hapiste kalması için illa birini öldürmesi mi gerekiyor? O gün adalet sağlansaydı, kızım hayatta olacaktı. O caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Başka Ceylanların ölmemesi için bu işin peşini bırakmayacağım.”