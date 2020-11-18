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18.11.2020 - 14:17 | | DHA

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, öldü

Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit, yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acile bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.

 

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.
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