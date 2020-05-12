MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kezzap vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılık açıkladı
ABONE OL
12.05.2020 - 12:57 | | DHA

Kezzap vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılık açıkladı

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, boşanmak isteyen eşine kezzapla saldıran M.A.Ü.’nün olay sonrasında emniyet ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

Kezzap vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılık açıkladı

Isparta’da 8 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Melahat Ü. boşanma davası açtığı 17 yıllık eşi M.A.Ü.’nün kezzaplı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda Melahat Ü.’nün yüzü ve kolunda yanıklar oluştu. Melahat Ü.’nün Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, eşine saldıran M.A.Ü.’nün yakalanarak, tutuklandığını bildirdi.

Akbulut açıklamasında, “Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu olayda M.A.Ü. isimli bay şahıs 08/05/2020 günü boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ü.’nün yüzüne kezzap (nitrik asit) atarak mağdurun ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet vermiş, olay yerinden kaçan şüpheli şahıs yapılan aramalar neticesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile aynı gün gözaltına alınmıştır. Şüpheli M.A.Ü. ertesi gün 09/05/2020 tarihinde tutuklama talebi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme hakimi tarafından yapılan sorgusu sonrasında tutuklanmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir” dedi.

Antalya'da 'Mavi Kelebek' isimli uyuşturucu çetesinin 24 üyesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC Başbakanı Tatar'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'ye tepki

KKTC Başbakanı Tatar'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'ye tepki

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Sıradaki Haber