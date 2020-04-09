Meram ilÃ§esiÂ GÃ¶dene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda oturanÂ Saadet Åžahin (45), 17 EylÃ¼l 2018 tarihinde iÅŸten eve dÃ¶nen eÅŸi Ramazan Åžahin'i karÅŸÄ±lamak iÃ§inÂ 3 Ã§ocuÄŸuyla birlikte kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. Bu sÄ±rada, daha Ã¶nceden tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± komÅŸusu GÃ¼lay Durusoy (41) da kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±.

Durusoy, elindeki kasenin iÃ§inde bulunan kezzabÄ± komÅŸularÄ±nÄ±n Ã¼zerine attÄ±. Saadet Åžahinâ€™in yÃ¼zÃ¼nde, omzunda ve ellerinde, yÃ¼zde 75 zihinsel engelli oÄŸlu Akil'in (14)Â yÃ¼zÃ¼nde, gÃ¶zÃ¼nde, kollarÄ±nda ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinde yanÄ±klar oluÅŸtu. AyrÄ±ca Ã§ocuklarÄ± Osman (13) ve AyÅŸegÃ¼lâ€™Ã¼n (8) elleri ve kollarÄ±, Ramazan Åžahinâ€™in kolu ve bacaÄŸÄ± yandÄ±. Olay anÄ±nda aynÄ± yerde olan apartman sakinlerinden Åžeyda BaÄŸbudar'Ä±n da kollarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸtu. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar, tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi, ancak kalÄ±cÄ± izler oluÅŸtu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼lay Durusoy, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â



9 YIL HAPÄ°S CEZASI



17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suÃ§undan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan GÃ¼lay Durusoy, ikinci duruÅŸmada tahliye edildi. Durusoy, geÃ§en yÄ±l 4 Ekim gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±nda toplam 9 yÄ±l 4 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda olumsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilediÄŸi, suÃ§unu inkar ettiÄŸi ve piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle cezada indirim yapmadÄ±. Dava dosyasÄ± Ä°stinaf Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi.



1,5 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STEMÄ°



Bu sÃ¼reÃ§te GÃ¼lay Durusoy'un, Åžahin ailesinin zihinsel engelli oÄŸlu Akil Åžahin'i, kezzaplÄ± saldÄ±rÄ±dan 2 ay Ã¶nce iterek dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Ailenin ÅŸikayeti Ã¼zerine Durusoy hakkÄ±nda, Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten basit nitelikli yaralama' suÃ§undan 1,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyleÂ dava aÃ§Ä±ldÄ±.



'BEN Ã‡OCUÄžA VURMADIM'



1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda, GÃ¼lay Durusoy ve tarafÂ avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. TanÄ±k Aliye Nisa Ã–. (21) ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"ArkadaÅŸÄ±m AyÅŸe A.Â ile birlikte GÃ¼lay'Ä±n evine misafir olarak gittik. Biz kapÄ±dayken Saadet Åžahin evinden Ã§Ä±ktÄ±. KendisiniÂ tanÄ±mÄ±yordum, bize, GÃ¼lay'Ä± kastederek aÄŸza alÄ±nmayacak laflar sÃ¶yledi. Sonra bana saldÄ±rdÄ±. YÃ¼zÃ¼mÃ¼, boynumu Ã§izdi. SaÃ§larÄ±mÄ± yoldu. Darp rapor aldÄ±m, ÅŸikayetÃ§i olmak iÃ§in karakola gittik. Bu olaylar olurken ortalÄ±kta herhangi bir Ã§ocuk yoktu. GÃ¼lay'Ä±n mÃ¼ÅŸtekinin Ã§ocuÄŸuna vurduÄŸu doÄŸru deÄŸildir. Olay hakkÄ±ndaki bilgim bundan ibarettir."Â Â



GÃ¼lay Durusoy da Ã§ocuÄŸa saldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Olay sÄ±rasÄ±nda orada Ã§ocuk yoktu. Ben Ã§ocuÄŸa vurmadÄ±m. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum.Â Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme, GÃ¼lay Durusoy'aÂ suÃ§u iÅŸlediÄŸinin sabit omadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle beraat kararÄ± verdi.



GEREKÃ‡ELÄ° KARAR AÃ‡IKLANDI



Mahkeme gerekÃ§eli kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kararda somut bir delil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verilmiÅŸtir denildi. "SanÄ±kÂ aÅŸamalarda deÄŸiÅŸmeyen savunmalarÄ±nda suÃ§lamayÄ± kabul etmediÄŸini, olay gÃ¼nÃ¼ katÄ±lanÄ±n kendisini ziyarete gelen arkadaÅŸlarÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hakaret ettiÄŸini, kendisinin katÄ±lanÄ±n Ã§ocuÄŸuna vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmektedir.Â KatÄ±lan sanÄ±ÄŸÄ±n doÄŸru sÃ¶ylemediÄŸini, katÄ±lanÄ±n misafirlerine saldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n oÄŸlunu itekleyerek dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rmektedir.Â TanÄ±klar Aliye Nisa Ã–z.Â ve AyÅŸe A.nÄ±n beyanlarÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ± doÄŸruladÄ±klarÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ sanÄ±ÄŸÄ±n evine misafirliÄŸe gittiklerini, sanÄ±k ile Ã¶nceden kaynaklanan husumeti bulunan katÄ±lanÄ±n kendilerine saldÄ±rarak, hakaret edip yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettikleri anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Dosyaya celp edilen taraflar arasÄ±nda baÅŸka mahkemede gÃ¶rÃ¼len davaya iliÅŸkin karar ve tutanak kapsamlarÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n aÅŸamalarda deÄŸiÅŸmeyen ve tanÄ±klar tarafÄ±ndan doÄŸrulanan savunmalarÄ±Â nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, katÄ±lan ile sanÄ±k arasÄ±nda olayÄ±n Ã¶ncesinden kaynaklanan husumet bulunduÄŸu, her ne kadar katÄ±lan sanÄ±ÄŸÄ±n oÄŸlunu darp ettiÄŸi iddiasÄ± ile ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸ ise deÂ katÄ±lanÄ±n bu soyut iddialarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±nÂ atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na yeterÂ ÅŸÃ¼pheden uzak kesin ve inandÄ±rÄ±cÄ± hukuki delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla, sanÄ±ÄŸÄ±n beraatineÂ karar verilmesi gerektiÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."







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