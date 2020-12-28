MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kılıçla taksi durağına saldıran şüpheli serbest bırakıldı
ABONE OL
28.12.2020 - 15:49 | | DHA

Kılıçla taksi durağına saldıran şüpheli serbest bırakıldı

Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldıran Emrah G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde olay günü alkolün etkisinde olduğunu söyleyen Emrah G., "Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet nasıl ne şekilde geçti bilmiyorum. Ben pişmanım" dedi.

Önceki gece Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emrah G. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda olay gecesi evinde alkol aldığını, daha sonra da sohbet etmek için önceden çalıştığı taksi durağına gittiğini söyleyen Emrah G., "Alkole bağlı olarak aşırı derecede sarhoş oldum. Daha sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Yaptığım eylemleri daha sonra bana anlattılar. Ben bu eylemleri gerçekleştirecek kişi değilim. Eray K., Yavuz Y. ve Salih D.'yi daha önce aynı durakta çalıştığım için tanırım, arkadaşım olurlar" dedi.

"KILICA BENZER ALET NE ŞEKİLDE ELİME GEÇTİ BİLMİYORUM"

Emrah G., "Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet ne şekilde elime geçti bilmiyorum. Ben pişmanım. Olayda yaralandığım içinde Salih, Eray ve Yavuz'dan şikayetçi değilim. Kendilerinden özür dilerim" dedi.

Esnafı çıldırttı! Azerbaycan bayraklarını tek tek toplayıp çöpe attıGelen son dakika haberine göre; Sivas'ta mahalledeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indiren L.K. isimli kadın, esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. L.K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korona hastası perde yardımı ile yurttan kaçtı!

Korona hastası perde yardımı ile yurttan kaçtı!

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet