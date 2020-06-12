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12.06.2020 - 10:35 | | DHA

Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı

Kilis'te corona virüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı.

Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı

Son günlerde corona virüs vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı, vaka görülmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaför de faaliyetini geçici süre ile durdurdu. Köylerde jandarma, kent merkezinde de polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak kontrolü sağlıyor.

Kilis Valiliği, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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