15.07.2020 - 16:38 | | İHA
Kilis’te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu.
Tekye Camiinde İl Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okutuldu.
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amir ve müdürlerinin katıldığı mevlid-i şerif sonrası katılanlara gül suyu ile lokum dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını indiren görevliler 15 Temmuz'u anlattı15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiren hava trafik kontrolörü Enver Yavuz ve Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman o gece yaşananları anlattı.