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13.07.2020 - 10:23 | | DHA

Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis’te, polisin 2 eve düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenlere yardım eden 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnnaplı Kütah Mahallesi'nde Suriyeli H.Z. ve M.C.A.'nın yaşadığı evlerde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, evlere yaptığı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu B.E.M., A.E.T., M.S., K.E.Y., F.E.O. ve R.E.Y.'yi yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis, göçmen kaçakçılığına yardım ettiği belirlenen H.Z. ve M.C.A.'yı da yakalamak için çalışma başlattı.

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