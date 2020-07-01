Kilis’te 7 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine Tırıklı Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu H.H.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak göçmenler M.A., M.A.C. A.S. ve N.H. yakalanarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin, Küplüce köyünde şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Ğ.H.'nin aracında da C.H. H.A. ile H.İ. isimli kaçaklar yakalandı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.H. ve Ğ.H. ise ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.