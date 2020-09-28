MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kilis’te koronavirüs vakalarında artış sürüyor
ABONE OL
28.09.2020 - 09:26 | | DHA

Kilis’te koronavirüs vakalarında artış sürüyor

Kilis’te artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler atılırken, şimdiye kadar 3 bin vakanın görüldüğü kentte 46 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yükseldiği kentte denetimler de artarak sürüyor.

Kilis’te koronavirüs vakalarında artış sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor. Kent merkezinde 10 noktada motosiklet ile araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor.

Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor. Bugüne kadar 3 bin korona vakasının görüldüğü kentte Kilis’te 12 kişi yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi entübe durumda. Korona virüsten şimdiye kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.

Bingöl’de ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattıBingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Büyük Selçuklu Devleti ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir?

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Sağanak bekleniyor

Sıradaki Haber