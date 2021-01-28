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28.01.2021 - 14:06 | | DHA/AA

Kilis'te soba zehirlenmesi: 2 ölü

Kilis'te gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fethi ve Fatime Özden çifti, yaşamını yitirdi. Acı haberini duyup olaya yerine koşan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kilis'te soba zehirlenmesi: 2 ölü

Kilis Deveciler Mahallesinde yaşayan Fethi Özden  (74) ve eşi Fatime Özden'den  (55) haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren yakınları Özden çiftini, hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özden çiftinin, yaşamını yitirdiği saptandı.

Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çiftin cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İstanbul trafiğinde isyan ettiren olay! Her akşam aynı görüntüİstanbul Küçükçekmece'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.
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