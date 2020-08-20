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20.08.2020 - 17:34 | | AA

Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama! Tahammülüm kalmadı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına konu şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama! Tahammülüm kalmadı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan  paylaşımlara konu olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, bu nedenle  de bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin  sağlanması amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Müştekinin 7 Ağustos'ta Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına "cinsel taciz,  tehdit, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçları kapsamında  suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılan  açıklamada, şöyle denildi:

"Soruşturma kapsamında şüpheli 11 Ağustos tarihinde mevcutlu olarak  Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız  bünyesinde müdafi refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara  net olarak cevap verememesi, psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin  tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nın 32. maddesi kapsamında gerekli  muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk  edilmiştir."

Kilisteki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama Tahammülüm kalmadı

Aynı gün Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin  yapılan değerlendirilmesinde "major depresyon bulguları ile intihar düşüncesinin  olduğunun anlaşıldığı" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Major depresyon paranoid kişilik bozukluğu, paranoid sanrı, obsesif  kompulsif bozukluk ve saptanabilecek diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı ve  özelikle tedavisi açısından erişkin psikiyatri hekimlerince değerlendirilmesi ve  görüş bildirilmesinin uygun olacağı raporlanmıştır. Söz konusu rapora istinaden  Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızca İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet  Büro Amirliği aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesine uzman hekim görüşü ve  muayenesi için şahıs gönderilmiştir. Kilis Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları psikiyatri uzmanınca tanzim olunan rapor kapsamında; şüphelinin  psikiyatrik muayenesi sonucunda gözlem altına alınmasının uygun olacağı  tarafımıza belirtilmiş olup, söz konusu rapor doğrultusunda Kilis Sulh Ceza  Hakimliğinden şüphelinin adli psikiyatri  birimi bulunan Adana Ekrem Tok Ruh ve  Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınması kamu adına talep  olunmuştur."

Soruşturmanın durumuyla ilgili bilgi aktarılan açıklamada, "Söz konusu  rapor ve şüphelinin psikiyatrik tedavi boyutu ve ihtiyacı göz önüne alınarak  C.C.K. hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince; Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamu  adına talebi doğrultusunda CMK'nın 109/3 (b) maddesi uyarınca adli kontrol altına  alınmasına karar verildi. Ayrıca C.C.K. hakkında Kilis Aile Mahkemesince 6284  sayılı kanunun 5/1.a.c.d.f, 8/6 maddeleri uyarınca 6 ay süreyle şüpheli hakkında  uzaklaştırma ve gizlilik kararı verilmiş olup, soruşturma titizlikle  yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

"İNŞALLAH BENİM SONUM KATLEDİLEN KADINLAR GİBİ OLMAZ"

Doktor Hacer D. yaptığı açıklamada, şüphelinin her yerde  karşısına çıktığını ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Hacer D, "Bir yandan pandemi sürecinde doktorluk yapmaya çalışıyorum,  bir yandan şüpheliyle uğraşıyorum. Son bir yılda bin 600 hattan aradı. Günde  10-12 kez arıyordu. O kadar zor şeyler yaşıyorum ki tahammülüm kalmadı. Çok şükür  şu an çok güzel tepkiler alıyorum, herkes arkamızda. İnşallah bu dava güzel  sonuçlanır, inşallah emsal kararlar çıkar. İnşallah benim sonum katledilen  kadınlar gibi olmaz. İnşallah büyüklerimiz bize destek çıkar."

Başsavcılığın açıklamasındaki gelişmelerden mutlu olduğunu ifade eden  Hacer D, "Şu an gözetim altına alınacak sanırım. İnşallah tutuklanır ve cezasını  çeker. Benim 7 yılımın karşılığı çok zor. Ne kadar ceza alsa da benim 7 yılım  geri gelmeyecek ama inşallah tutuklanır. 7 yıldır bana mesaj atmadığı hiçbir  zaman olmadı. İnşallah başımı yastığa rahat koyacağım." ifadelerini kullandı.

Kilisteki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama Tahammülüm kalmadı

"HAYATINA NORMAL İNSANLAR GİBİ DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat ise konuyla ilgili hukuki  süreci titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Soruşturma halen devam etmekte.  Aynı zamanda yasanın üst sınırı olan 6 ay uzaklaştırma talebimiz Kilis Aile  Mahkemesince kabul gördü. Akabinde müvekkilimin kimlik bilgilerinin gizlenmesini  talep ettik. Bunu da aile mahkemesinden aldık. Bu kararlar mevcut fakat bu kişi  hala aramalara devam ediyor." dedi.

Şüphelinin son bir yıldır yoğun şekilde eylemlerine devam ettiğini öne  süren İslim Arğıllı Suvat, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdiğimiz esnada bile farklı  numaralardan aradı. Bunları da dosyaya sunduk. Savcılık dosyasında incelendiğinde  görülecektir, bu kişinin adına kayıtlı GSM sorgusu yapıldığında yaklaşık 40 sayfa  kadar satır satır hat alındığı görülecektir. Bu zaten hayatın olağan akışına bile  aykırıdır. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz, Hacer hayatına  normal insanlar gibi devam etmek istiyor. 19 yaşından 26 yaşına kadar 7 yıldır bu  kişiden kurtulmaya çalışıyor."

 

 

 

 

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