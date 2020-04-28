Kim Jong Un öldü mü, nerenin başkanı? Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında?

Son dakika haberlere göre Kim Jong Un hakkında çeşitli iddialar atılmaya devam ediyor. Dünya gündemine oturan ve herkesin merak ettiği konulardan biri olan Kim Jong Un öldü mü? soruru yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Peki son durum nedir? Kim Jong Un hakkında merak edilenler...

KİM JONG UN KİMDİR, NERENİN BAŞKANI?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?





Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.



ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.

Ancak Kim'in yeni görüntülerinin yayınlanmamış olması, spekülasyon çılgınlığını körükledi. Yine de Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor.