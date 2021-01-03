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03.01.2021 - 18:39 | | İHA

Kimi balkondan kimi sokaktan... Film gibi izlediler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Bölgeye ekiplerin sevk edilmesi ile birlikte ise, kimi vatandaş sokağa kimi ise balkona çıkarak olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yaşayan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte kardeşler birbirlerini bıçakladı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kimi balkondan kimi sokaktan... Film gibi izlediler

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleye gerçekleştirdi. Daha sonrasında yaralı kardeşlerden A.A.Z. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne, M.A.Z. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ekipleri bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kimi balkondan kimi sokaktan... Film gibi izlediler

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
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