28.06.2020 - 17:02 | | DHA
Kimliği otomobilin ön kısmına sıkıştı! Saniyelerle sınava yetişti
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kimliği otomobilin ön kısmındaki cam ile arada sıkışan kız öğrenci, çevredeki vatandaşların yardımıyla kimlik çıkarılarak son anda sınava yetişti.
Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu'nda sınava girecek olan kız öğrenci, kimlik kartını otomobilin ön kısmına bıraktı. Genç kız, cam ile arada sıkışan kimliği bulunduğu yerden alamadı. Çevredekiler kimliği çıkarmak için seferber oldu.
Okul kapılarının kapanmasına saniyeler kısa süre kala kimlik sıkıştığı yerden çıkarılarak öğrenciye teslim edildi. Kimliği alarak salona doğru koşan öğrenci, son saniyelerde sınava yetişti.
O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
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