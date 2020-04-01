Kimlik Hırsızı konusu nedir? İşte Kimlik Hırsızı oyuncuları

Kimlik Hırsızı filminin oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy ve Jason Bateman yer alıyor. Bir yol komedisinin anlatıldığı film bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2013 yılında vizyona giren filmin detayları araştırılıyor.Peki Kimlik Hırsızı konusu nedir?

KİMLİK HIRSIZI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bugün televizyonda yayınlanacak olan Kimlik Hırsızı filminde, Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır oda alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. Kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı becerebilen bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI KİMLER?

Melissa McCarthy

Jason Bateman

Amanda Peet