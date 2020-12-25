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25.12.2020 - 15:45 | | DHA

Son Dakika Haberi: Kimlik soran polise bıçak çeken göçmen gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendisine kimlik soran polise bıçak çeken Suriye uyruklu göçmen, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Son Dakika Haberi: Kimlik soran polise bıçak çeken göçmen gözaltına alındı

Olay, dün Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine kimlik sorduğu Suriyeli göçmen, polise bıçak çektı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise göçmene sözlü ve fiziki tepki gösterdi.

Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

 

 

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.
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