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21.10.2020 - 18:46 | | AA

Kimlik ve plakalar için yeni dönem: Devriye

Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.

Kimlik ve plakalar için yeni dönem: Devriye

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.

Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.

Kimlik ve plakalar için yeni dönem: Devriye


"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor.

Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.

Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor.

Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.
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